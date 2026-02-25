Nach dem Juwelendiebstahl, Streiks und Pannen machte die Chefin des Louvre den Weg für einen Führungswechsel frei. Der Neuanfang soll nun mit einem Direktor gelingen, der das Haus schon kennt.

Paris (dpa) - Der erfahrene Kunsthistoriker Christophe Leribault übernimmt die Leitung des krisengeplagten Pariser Louvre. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ernannte Leribault zum neuen Direktor des meistbesuchten Museums der Welt, wie Regierungssprecherin Maud Bregeon nach einer Kabinettsitzung sagte.

Leribault habe ein sehr solides Profil und sei unter seinen Kollegen und Kolleginnen anerkannt. Der Präsident habe Vertrauen in den Kunsthistoriker, der nach Monaten der Krise Ruhe in den Louvre bringen soll, sagte die Sprecherin. So soll Leribault etwa die wichtige Herausforderung der Modernisierung und Verstärkung der Sicherheit des prestigeträchtigen Hauses angehen.

Neuer Direktor leitete zuletzt das Schloss Versailles

Die bisherige Direktorin des Louvre, Laurence des Cars, war am Dienstag zurückgetreten - rund vier Monate nach dem Diebstahl von historischen Juwelen im Millionenwert. Leribault war zuletzt Chef des berühmten und von Millionen besuchten Schloss Versailles bei Paris. Zuvor leitete er schon das Musée d'Orsay sowie den Petit Palais in Paris. Vor Jahren arbeitete er in der Grafikabteilung des Louvre.