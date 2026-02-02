Los Angeles (dpa) - Musik-Ikone Cher hat sich bei den Grammys verwirrt gezeigt. Die 79-Jährige nahm bei der Gala in Los Angeles eine Ehren-Auszeichnung entgegen und hielt dann eine kurze Dankesrede. Anschließend sollte sie die Auszeichnung für die beste Aufnahme des Jahres überreichen, machte sich aber daran, die Bühne zu verlassen und musste von Moderator Trevor Noah darum gebeten werden, zu bleiben.

Dann öffnete sie den Umschlag mit dem Namen des Gewinners - und sagte: «Der Grammy geht an Luther Vandross.» Anschließend korrigierte sie sich: «Der Grammy geht an Kendrick Lamar.» Der Musiker Luther Vandross ist bereits 2005 gestorben. Rapper Lamar hat seinen Song «luther», für den er den nun gemeinsam mit der Sängerin SZA einen Grammy bekam, nach Vandross benannt und einen Teil von dessen Musik dafür benutzt.

Die Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt gehören, wurden in diesem Jahr zum 68. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger.