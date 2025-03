Charli XCX räumt fünf Preise bei den Brit Awards ab

London (dpa) – Die britische Sängerin und Songwriterin Charli XCX ist die große Gewinnerin bei den Brit Awards in diesem Jahr. Die 32-Jährige erhielt bei der Preisverleihung in London am Samstag gleich fünf Auszeichnungen, darunter in den beiden wichtigen Kategorien als beste Künstlerin und für das Album des Jahres («Brat»). Mit der Auszeichnung für den Song des Jahres, «Guess» mit US-Superstar Billie Eilish, setzte sich Charli XCX gegen die Beatles («Now And Then») durch.

Weitere Gewinner des Abends waren Ezra Collective (Band des Jahres), Sam Fender (Rock/Alternative) und Stormzy (R&B/Hiphop). Die Gruppe The Last Dinner Party wurde in der Rubrik Beste Newcomer ausgezeichnet. Die für zwei «Brits» nominierte, ikonische Band The Cure ging leer aus.

Nach den Grammys gelten die Brits Awards als einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. Die Show in der Londoner o2-Arena endete mit einer Hommage an den im vergangenen Oktober verstorbenen Sänger Liam Payne. Spekulationen über eine Reunion von Paynes ehemaligen Bandkollegen von One Direction bestätigten sich nicht.