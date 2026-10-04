Badelatschen mit BND-Logo und Anleihen vom berühmtesten Geheimagenten - damit präsentiert sich der Bundesnachrichtendienst auf dem Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit. Das steckt dahinter.

Bremen (dpa) – Der Bundesnachrichtendienst (BND) will als Arbeitgeber bekannter werden – und holt sich dafür Unterstützung beim Filmagenten James Bond: Der Geheimdienst wirbt unter anderem mit gepanzerten Fahrzeugen mit «007» im Kennzeichen, wie ein Besuch am BND-Stand auf dem Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Bremen zeigte.

Größere und kleinere Agenten können sich im Merchandise-Shop ausstatten: Das Angebot reicht von Tassen und T-Shirts bis zu Handtüchern und Badelatschen mit BND-Logo. Die Nachfrage sei «absolut bombastisch», wie zuvor der «Weser-Kurier» berichtet hatte.

007 ist die geheime Dienstnummer des fiktiven Geheimagenten James Bond beim britischen MI6. Erfunden wurde die Nummer 1953 von Ian Fleming in seinem ersten Bond-Roman «Casino Royale».