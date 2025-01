Billie Eilish und Shakira treten bei den Grammys auf

Anfang Februar werden wieder die Grammys verliehen. Diesmal sollen Spenden für die von den Bränden betroffenen Menschen in Los Angeles gesammelt werden - und viele Stars kündigen sich an.

New York (dpa) – Die Sängerinnen Billie Eilish und Shakira werden in diesem Jahr bei der Grammy-Verleihung auftreten. Aber auch Chappell Roan, Charlie XCX und Sabrina Carpenter stehen auf der Bühne, wie die Veranstalter mitteilten. Die Grammys sollen am 2. Februar verliehen werden. Sie fungieren auch als Spenden-Gala für die von den verheerenden Bränden in Los Angeles betroffenen Menschen. Moderieren soll der Comedian Trevor Noah.

Die Grammys gehören zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt. Rund 13 000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. In diesem Jahr geht Superstar Beyoncé mit elf Nominierungen als Favoritin in die Verleihung.