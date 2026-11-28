Wer entschied, was aus Wolf Biermanns Tagebüchern veröffentlicht wird? Herausgeber Ilko-Sascha Kowalczuk wehrt sich gegen die Darstellung des Liedermachers - und spricht von Streichungen.

Berlin (dpa) – Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk hat der Darstellung widersprochen, er allein habe die Auswahl für die veröffentlichten Tagebücher von Wolf Biermann getroffen. Nachdem er sein Manuskript vorgelegt habe, habe es Änderungen gegeben, sagte er dem «Tagesspiegel». Biermann und der Verlag waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Im Oktober waren unter dem Titel «Ihr löscht das Feuer mit Benzin» Auszüge aus dem Tagebuchwerk Biermanns erschienen, herausgegeben von Kowalczuk. Biermann hatte der Deutschen Presse-Agentur zuvor gesagt, Kowalczuk habe die Einträge «nach eigenem Ermessen» ausgewählt. «Ich habe nichts gefordert, nichts verlangt. Ich habe mich nicht eingemischt in meine eigenen Angelegenheiten.»

Umfangreiche Streichungen nach Manuskriptabgabe

Kowalczuk widersprach dieser Darstellung nun und sagte dem «Tagesspiegel», nachdem er sein Manuskript für den Tagebuchband vorgelegt habe, habe es umfangreiche Streichungen gegeben. «Dinge aus den 80er Jahren, aus den 70ern, Reflexionen über die 50er. Manches zeigte wesentliche Aspekte des widersprüchlichen Wolf Biermann.»

Es sei vereinbart gewesen, «dass die Texthoheit bei der Familie Biermann liegt. Das habe ich immer akzeptiert. In der extremen Drucksituation hat es mich trotzdem irritiert. Deshalb habe ich Mitte Juni der Familie Biermann geschrieben: Ich bin nicht euer Hagiograf. Das gefiel ihnen nicht.»

Welche Stellen gestrichen wurden, sagte Kowalczuk nicht. «In der Biermann-Welt gibt es viele hochinteressante Personen, die aus dem Tagebuch-Band rausgeworfen wurden. Ich kann das alles aus persönlichen Gründen verstehen. Ich verstehe aber nicht, dass Wolf öffentlich sagt, dass die Auswahl allein meine gewesen sei.»