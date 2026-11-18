Mal eben ein Buch oder ein Spiel ausleihen? Viele müssen jonglieren, um die Öffnungszeiten von Bibliotheken einzuhalten. Nun soll es etwas mehr Spielraum geben.

Berlin (dpa) – Bibliotheken sollen nach dem Willen der Bundesregierung auch sonntags öffnen können – die nötigen Änderungen am Arbeitsrecht brachte das Bundeskabinett jetzt auf den Weg. Die Sonntagsöffnung soll den Nutzerinnen und Nutzern mehr zeitlichen Spielraum geben, um Bücher, Spiele oder Medien auszuleihen oder auch vor Ort zu lesen.

Bibliotheken würden damit anderen Kulturorten wie Museen und Theatern gleichgestellt, erklärte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. «Kultur muss dann zugänglich sein, wenn Menschen auch Zeit dafür haben», meinte Weimer. «Genau deshalb ist die Sonntagsöffnung öffentlicher Bibliotheken ein wichtiger Schritt.» Die Häuser könnten aber künftig entscheiden, wie sie die neuen Möglichkeiten und Spielräume nutzen.

Union und SPD hatten sich bei einem Koalitionsausschuss am 1. Juli auf die Sonntagsöffnung öffentlicher Bibliotheken geeinigt.