Bestseller «25 letzte Sommer» kommt in die Kinos

Berlin (dpa) – Der Roman-Bestseller «25 letzte Sommer» wird verfilmt und kommt in die Kinos. Autor Stephan Schäfer sagte der Deutschen Presse-Agentur, der deutsche Kinostart sei im Jahr 2026 geplant. Regisseur und Produzent Oliver Ziegenbalg («The Billion Dollar Code», «Russendisko») habe die Rechte erworben.

Am Drehbuch schreibe er selbst nicht mit, sagte Schäfer. Er habe nur um eines gebeten: Zu sehen, wie der Film entsteht – ohne dass er mitredet.

Debütroman gleich Bestseller

Im Frühjahr 2024 publizierte Schäfer seinen Debütroman. Es stellte sich sofort ein großer Erfolg ein. Das Buch mit rund 170 Seiten handelt von einem gestressten Manager, der am Wochenende auf dem Land auf einen Kartoffelbauern trifft. Sie verbringen Zeit miteinander, es geht im Kern in den Gesprächen um den Sinn des Lebens.

Der 50 Jahre alte Autor Schäfer fasste den Inhalt mal so zusammen: «Ich glaube, viele sehnen sich danach, jemanden zu haben, mit dem man offene Fragen besprechen kann, Menschen kennenzulernen, die vielleicht ein anderes Lebensmodell leben. Am Ende geht es immer um die Frage: Wie möchte ich leben?» Schäfer sagte nun, er wollte etwas machen, was zugänglich ist.

Stephan Schäfer, früher mal Tennis-Leistungssportler, war bis 2022 in der Medienbranche in Top-Positionen tätig. Er prägte als Chefredakteur die Zeitschriften «Schöner Wohnen» und «Brigitte». Dann wurde er Chef des gesamten Zeitschriftenverlags Gruner+Jahr in Hamburg. Schließlich wurde er sogar Chef von RTL Deutschland – bis dort nach nur kurzer Zeit im Sommer 2022 wieder sein überraschender Abschied verkündet wurde.

Auf Nachfrage schloss er generell nicht aus, noch einmal in den Journalismus zurückzukehren. Er habe aber keinen Plan mehr. Es könne auch theoretisch sein, dass er noch einmal studiere. Geschichte oder Politik interessiere ihn.

Seine Mutter und eine Rockband

Schäfer hat nach seinem Bestseller drei weitere Sachbücher (Reihe «Das Buch, das bleibt») geschrieben, in denen er jeweils 100 Fragen auflistet – an die Mutter, an den Vater und an sich selbst. Unter den Fragen kann der Leser Gedanken aufschreiben.

Schäfer sagte im dpa-Gespräch, dass seine eigene Mutter auf die Fragen auch geantwortet habe. Er wollte seine Mutter besser kennenlernen. Jetzt kenne er auch ihr Lieblingslied – «Brothers in Arms» von der britischen Rockband Dire Straits. Jetzt höre er das Lied einmal in der Woche.