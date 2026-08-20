Nach mehr als sechs Jahren im Exil planen der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan angeblich einen Umzug zurück in ihre Heimat. Schon diesen Monat soll es so weit sein, heißt es in Berichten.

London (dpa) – Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan planen übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Rückkehr in ihre Heimat. Mehr als sechs Jahre nach ihrem Umzug in den US-Bundesstaat Kalifornien wolle das Paar mit seinen Kindern noch diesen Monat ins Vereinigte Königreich zurückkehren, meldeten der «Daily Telegraph» und die «Sun». Auch die britische Nachrichtenagentur Press Association will von den angeblichen Rückzugsplänen erfahren haben. Kein Medium legte seine Quellen offen, eine offizielle Bestätigung des Paares oder Königspalastes gab es zunächst nicht.

Harry und Herzogin Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt und waren mit den beiden Kindern Archie und Lilibet nach Kalifornien gezogen. Das Verhältnis zur Königsfamilie galt seither als zerrüttet. Im vergangenen Jahr äußerte Harry aber den Wunsch nach einer Aussöhnung. Während eines Heimatbesuchs im September 2025 traf er seinen Vater, König Charles III., im Londoner Clarence House.

Im vergangenen Monat hieß es dann, der Monarch habe die Familie seines entfremdeten Sohnes erstmals seit Jahren wieder getroffen – in seiner Residenz Highgrove in der englischen Grafschaft Gloucestershire. Archie und Lilibet sollen ihren Großvater davor zuletzt 2022 gesehen haben. Auch Königin Camilla war dem Vernehmen nach beim jüngsten Treffen dabei. Was dort besprochen wurde, ist nicht bekannt. Der BBC zufolge beschrieb der Palast das Treffen danach als «private Familienangelegenheit».