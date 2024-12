Bericht: Millionen-Prämien für Tour-Team von Taylor Swift

Berlin (dpa) – US-Superstar Taylor Swift (34) hat einem Bericht zufolge ihr Team für die Mitarbeit an ihrer monumentalen «Eras Tour» mit hohen Prämien belohnt. Wie das Promi-Portal «People» berichtete, durften sich Fahrer, Caterer, Techniker, Tänzer und andere Beteiligte in den vergangenen zwei Jahren über Boni von insgesamt 197 Millionen Dollar (rund 187 Millionen Euro) freuen.

Swift hatte ihre Tour am 17. März 2023 in Glendale im US-Bundesstaat Arizona gestartet. Am Sonntag spielte sie in Vancouver vor 60.000 begeisterten Fans das letzte Konzert der Tour.

Die Konzertreihe spielte nach Schätzungen der Branche mit mehr als zehn Millionen verkauften Tickets rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) ein, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht. Die Tour sei das «bisher außergewöhnlichste Kapitel» ihres Lebens gewesen, hatte Swift selbst auf Instagram geschrieben.