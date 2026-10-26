Als russisches Crew-Mitglied Pavel Chekov an Bord der «Raumschiff Enterprise» wurde Walter Koenig berühmt. Jetzt ist der US-Schauspieler gestorben.

Los Angeles (dpa) - Der aus der Kultserie «Raumschiff Enterprise» bekannte US-Schauspieler Walter Koenig ist tot. Koenig sei im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management.

Der 1936 in Chicago geborene Schauspieler hatte in den 1960er Jahren bei «Raumschiff Enterprise» mitgespielt und später auch in zahlreichen «Star Trek»-Filmen. Koenig wurde unter anderem mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet.