Todesfall
Bekannt aus «Raumschiff Enterprise»: Walter Koenig gestorben
Schauspieler Walter Koenig gestorben
Koenig hatte in den 1960er Jahren bei «Raumschiff Enterprise» mitgespielt und später auch in zahlreichen «Star Trek»-Filmen.
Richard Shotwell. DPA

Als russisches Crew-Mitglied Pavel Chekov an Bord der «Raumschiff Enterprise» wurde Walter Koenig berühmt. Jetzt ist der US-Schauspieler gestorben.

Los Angeles (dpa) - Der aus der Kultserie «Raumschiff Enterprise» bekannte US-Schauspieler Walter Koenig ist tot. Koenig sei im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management. 

Der 1936 in Chicago geborene Schauspieler hatte in den 1960er Jahren bei «Raumschiff Enterprise» mitgespielt und später auch in zahlreichen «Star Trek»-Filmen. Koenig wurde unter anderem mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet.

© dpa-infocom, dpa:261026-930-897175/2

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