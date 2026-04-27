Diplomatie und Dauerlauf
Baerbock läuft Halbmarathon in New York
New York City Marathon
Läufer überqueren die Verrazzano Narrows Bridge beim New York City Marathon (Archivbild).
Heather Khalifa. DPA

Die ehemalige Außenministerin Baerbock ist sportbegeistert. Nun ist die 45-Jährige in New York einen Halbmarathon gelaufen - und spricht danach einen besonderen Dank aus.

Lesezeit 1 Minute

New York (dpa) – Die ehemalige Bundesaußenministerin und aktuelle Präsidentin der UN-Generalversammlung Annalena Baerbock hat in New York an einem Halbmarathon teilgenommen – und ist laut Veranstaltern auf Platz 13.783 nach zwei Stunden und sieben Minuten durch das Ziel gelaufen. «Endlich», schrieb die 45-Jährige und postet auf der Plattform Instagram unter anderem ein Foto von sich nach dem Lauf durch den Stadtteil Brooklyn.

Weiter unten schrieb sie dann: «PS: Danke an das BKA für das jahrelange weltweite Training … zu frühster Stunde & bei tropischem Regen» und postete Fotos mit zwei verpixelten Personen vor Palmen.

Baerbock, die in ihrer Jugend Leistungssportlerin im Trampolinturnen war, hat das einjährige Amt als Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York im September 2025 übernommen.

© dpa-infocom, dpa:260427-930-824/1

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Sport

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