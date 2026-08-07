US-Popstar Ariana Grande möchte nach ihrer Tour eine Pause einlegen. Jetzt erreicht die Sängerin mit ihrem neuen Album «petal» erstmals die deutsche Chartspitze. Und auch der Sommerhit behauptet sich.

Berlin (dpa) – US-Popstar Ariana Grande (33) steht mit der neuen Platte «petal» zum ersten Mal an der Spitze der deutschen Charts. Mit ihrem achten Studioalbum feiere Grande hierzulande ihre erste Spitzenplatzierung überhaupt, teilte GfK Entertainment als Ermittler der Rangliste mit. Grande hatte «petal» vergangene Woche veröffentlicht, auf dem Album sind Songs wie «hate that i made you love me» zu hören.

Kurz danach wurde bekannt, dass sich die Sängerin nach ihrer Tour vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen will. Dem US-Magazin «People» kündigte ihr Management eine Pause nach Monaten «endloser, anhaltender öffentlicher Kritik» an. Damit flammte eine seit Jahren geführte Debatte über Grandes Körper erneut auf.

Die Musikerin ist gerade auf Tour zu ihrem 2024 veröffentlichten Album «Eternal Sunshine». Es steigt neben Grandes Platte «Dangerous Woman» (Platz 30) wieder in die Top 100-Albumcharts ein und landet dort auf Platz 53, wie es weiter hieß. Auf dem zweiten Platz landet die Indie-Rock-Band Jupiter Jones mit ihrer neuen Platte «Ich trag den Sarg, Du trägst was Buntes», dahinter folgt Rapper Pashanim mit «Lounge Musik».

Neuer Sommerhit (wieder) an der Chartspitze

Die Spitze bei den Single-Charts bleibt unverändert: Der WM-Song und neue offizielle Sommerhit «Dai Dai» von Shakira und Burna Boy steht in der sechsten Woche oben. Dahinter rangieren wieder Summer Cem und Billa Joe mit «Killy Manjaro» sowie «Gut genug» von Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David.