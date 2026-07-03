Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Jetzt soll die ganz große Party anstehen. Rund um den Madison Square Garden ist viel los.

New York (dpa) - Vor der angeblichen Riesen-Hochzeitsfeier von Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) hat der Betrieb rund um den weltberühmten Madison Square Garden stark zugenommen. Zahlreiche Fahrzeuge, darunter viele dunkle Limousinen, wurden in einen ansonsten von der Polizei abgesperrten Bereich rund um die Arena vorgelassen.

Vor den Eingängen des Madison Square Garden waren für die ankommenden Autos allerdings weiße Zelte aufgebaut worden, die teilweise auch noch extra mit schwarzen Vorhängen verhängt waren. Für die vielen Schaulustigen, Journalisten und Fotografen war es deswegen so gut wie nicht möglich, einen Blick auf die Insassen der Autos zu bekommen. Mehrere Medien berichteten auch von Stars, die schick angezogen aus Hotels in der Umgebung kamen oder zu Fuß unterwegs waren - inmitten einer Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius.

Nach Abendessen nun Riesen-Party?

Mehrere US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung berichtet, dass das Paar an diesem Wochenende im Madison Square Garden seine Hochzeit feiern werde. Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte es demnach schon ein Abendessen mit rund 100 Gästen gegeben. Zur großen Party heute Abend seien etwa 1.000 Gäste geladen, dazu sollen Musikstars auftreten. Swift und Kelce selbst äußerten sich zunächst nicht.

Die Arena mit der runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt - auch Swift selbst trat hier schon mehrfach auf. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide wäre es die erste Ehe.