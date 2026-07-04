Genau 250 Jahren nach der Unabhängigkeitserklärung von der Monarchie Großbritannien geben zwei Superstars den USA ihre Version einer königlichen Hochzeit - auch die Kommunikation zeigt Ähnlichkeiten.

New York (dpa) - Genau 250 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika von der Monarchie Großbritannien haben zwei US-Superstars ihre ganz eigene Version einer «königlichen Hochzeit» präsentiert. Zum Start in ein Wochenende, an dem im ganzen Land unter anderem mit Feuerwerk, Schiffsparaden und Volksfesten der 250. Geburtstag des Landes gefeiert wird, gaben sich Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce im weltberühmten Madison Square Garden in New York das Ja-Wort - und feierten mit rund 1.000 Gästen eine riesige Party.

«Königliche Hochzeiten können Blutlinien vereinen oder Imperien zusammenschmieden, aber immer revidieren sie die nationale Identität und verschaffen ihr neue Geltung», schrieb die «New York Times». «Diese hier - zwischen einem Popstar und einem Football-Spieler - ist eine Kreuzung, die eine vorherrschende kulturelle Macht ankündigt.»

Swift und Kelce als Quasi-Royals der USA

In den USA gibt es keine Monarchie, keine Royals. Aber Swift und Kelce könnten dem wohl am nächsten kommen - in ganz eigener US-Version: Millionen Fans weltweit, die in dem Paar ihre Idole sehen, die Kombination aus Musik und Sport - zwei Themen, bei denen die USA immer wieder Standards setzen und dominierenden Einfluss ausüben - und auch das US-Klischee vom Football-Star, der das schönste und beliebteste Mädchen von allen abbekommt, wird bedient.

Schon die Verkündung der Verlobung des Paares via Instagram im August 2025 hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt - und für viele Millionen Likes. Sogar US-Präsident Donald Trump hatte dem Paar gratuliert und «sehr viel Glück» gewünscht. Monatelang war danach über eine möglicherweise bevorstehende Hochzeit spekuliert worden.

«Royal Wedding» am Indepence Day

Dass die beiden nun ausgerechnet am Independence-Day-Wochenende, am 250. Geburtstag der USA, geheiratet haben, kann Zufall sein. Swift-Fans - die sogenannten Swifties - betonen, dass der 4. Juli schon immer einer der Lieblingsfeiertage der Sängerin gewesen sei, dokumentiert mit Party-Fotos. Aber es kann zumindest auch ein Zeichen sein, wo sich das Paar sieht - denn dass ihre Hochzeit mitten in Manhattan den Auftakt des Unabhängigkeitswochenendes aufmerksamkeitstechnisch dominieren würde, war abzusehen.

Anders als die meisten königlichen Hochzeiten lief die Swift-Kelce-Sause komplett hinter den Betonmauern des Madison Square Gardens ab - aber die extrem kontrollierte Kommunikation des Paares über das Ereignis hatte dennoch königliche Ähnlichkeiten. Die beiden haben schon immer betont, wie wichtig ihnen ihre Privatsphäre ist. Den Fans das Gefühl zu geben, ganz nah dabei zu sein, und trotzdem nur das an die Öffentlichkeit zu geben, was man selbst möchte - das ist ein Balanceakt, den Swift perfektioniert und auf den sie Kelce nun anscheinend mitgenommen hat.

Swift kontrolliert ihre Kommunikation - mit Hilfe ihrer Sprecherin

Swift kommuniziert vor allem durch ihre Musik und über ihre eigenen sozialen Medien, gibt nur ganz selten Interviews. Unterstützt wird sie dabei unter anderem von ihrer Sprecherin Tree Paine, die als knallhart gilt. «Der Teufel arbeitet hart, aber Tree Paine arbeitet härter», heißt es unter US-Boulevardjournalisten gerne.

Keinen einzigen Kommentar gab es vor der Hochzeit zu den Spekulationen. Der Madison Square Garden war komplett abgeschirmt und unter anderem mit Zelten und anderem Sichtschutz versperrt. Die Gäste mussten Medienberichten zufolge versprechen, im Vorfeld nichts zu verraten, und vor der Feier ihre Handys abgeben. Die Bestätigung der Hochzeit mit einigen ausgewählten Details verschickte Paine dann via Mitteilung an einige US-Medien - etwa zeitgleich zu einer Botschaft via Videobildschirmen am Madison Square Garden: «JUST&T MARRIED!» war dort zu lesen – auf Deutsch etwa «gerade geheiratet» als Wortspiel mit den Anfangsbuchstaben der Vornamen der beiden 36-Jährigen.

Weißes Haus will Swift-Aufmerksamkeit auf sich ziehen

Die viele Aufmerksamkeit, die das Mega-Ereignis am Indepence-Day-Wochenende bekam, fiel anscheinend auch demjenigen auf, der normalerweise die Schlagzeilen in den USA dominiert und das wohl auch zum großen runden Geburtstag des von ihm gesteuerten Landes tun wollte: US-Präsident Trump. Gleich mehrfach spielte das Weiße Haus über die sozialen Medien darauf an.

Erst wurde via der Online-Plattform X eine Kombination mehrerer historischer Bilder des Landes mit Trump-Bildern veröffentlicht. «America's Eras Tour», hieß es dazu - in Anspielung auf und in der Werbe-Ästhetik der letzten großen Welttournee von Swift. Dann veröffentlichte das Weiße Haus auch noch das Bild vom Videobildschirm am Madison Square Garden - in abgeänderter Form. «Es ist passiert», wurde dazu kommentiert - aber auf dem Bildschirm selbst wurde nicht die Hochzeit von Swift und Kelce verkündet, sondern dort stand wie zur Erinnerung: «Trump ist euer Präsident.»