Immer wieder lösen Medienberichte zahlreiche Beschwerden beim Presserat aus. Wie sich die freiwillige Selbstkontrolle seit ihrer Gründung verändert hat.

Berlin (dpa) – Journalisten, die während einer Geiselnahme Interviews mit den Tätern führen. Ein Papst mit gelben Flecken auf der Soutane. Und Hunderte Beschwerden über die Berichterstattung zum Gaza-Krieg. Mit ganz unterschiedlichen Fällen hat sich der Deutsche Presserat in seiner Geschichte beschäftigt. Am 20. November wird die freiwillige Selbstkontrolle der Presse 70 Jahre alt. Sie ist zuständig für journalistisch-redaktionelle Inhalte der Printmedien sowie von Online-Medien, die sich dort verpflichtet haben.

1956 gründeten fünf Zeitungsverleger und fünf Journalisten den Presserat. Den Pressekodex, der heute Grundlage für die Entscheidungen ist, gab es anfangs noch nicht. Die publizistischen Grundsätze wurden erst 1973 festgeschrieben. Seitdem wurden sie immer wieder ergänzt und verändert.

Die Krise der 1980er Jahre

Der Presserat geriet in eine schwere Krise: Weil die Frage ungeklärt war, ob öffentliche Rügen abgedruckt werden müssen, ruhte die Mitarbeit der Journalisten. Von 1982 bis 1985 stellte das Gremium seine Arbeit vorübergehend ein. Danach formierte es sich auf einer neuen Geschäftsgrundlage neu.

Gladbeck wird zum Wendepunkt

Einer der bekanntesten Fälle in der Geschichte des Presserats ist das Gladbecker Geiseldrama von 1988. Während der dreitägigen Geiselnahme führten Journalisten Interviews mit den Tätern. Nach dem Geiseldrama zog der Presserat Konsequenzen. Interviews mit Geiselnehmern während einer laufenden Tat dürfe es nicht geben, stellte das Gremium klar. Journalisten sollten auch nicht eigenmächtig zwischen Tätern und Polizei vermitteln.

Dass solche Grenzüberschreitungen damit nicht verschwanden, zeigte sich sechs Jahre später: 1994 rügte der Presserat erneut eine Zeitung, die während einer laufenden Geiselnahme ein Telefoninterview mit den Tätern geführt hatte.

Diana, Winnenden und die Loveparade

Immer wieder beschäftigte den Presserat auch die Frage, wie weit Medien bei der Berichterstattung über Unglücke und Verbrechen gehen dürfen. Nach dem Tod von Prinzessin Diana 1997 warnte das Gremium vor «Paparazzi»-Methoden. Schon 1996 hatte der überarbeitete Pressekodex festgelegt, dass Persönlichkeitsrechte und die Würde des Menschen höher zu bewerten sind als kommerzielle Interessen.

Nach dem Amoklauf von Winnenden 2009 gab es 79 Beschwerden. Für den Presserat war 2010 ein Rekordjahr: 1.661 Beschwerden gingen ein, so viele wie nie zuvor. Mehr als 240 Beschwerden richteten sich gegen die Berichterstattung über das Loveparade-Unglück. Im Mittelpunkt standen vor allem die Darstellung der Massenpanik in Fotostrecken und die Darstellung der Opfer in Fotos und Artikeln.

Manchmal waren es aber auch eher kuriose Fälle, die besonders viele Menschen beschäftigten. 2012 zeigte ein Satiremagazin den Papst mit einer gelb befleckten Soutane. Dazu stand auf dem Titel: «Halleluja im Vatikan – die undichte Stelle ist gefunden». 182 Leser beschwerten sich. Der Presserat stellte fest, dass die Darstellung entwürdigend und ehrverletzend sei.

Wann dürfen Tote gezeigt werden?

Das Bild eines ertrunkenen vierjährigen Jungen am Strand von Bodrum in der Türkei ging im Dezember 2015 um die Welt und wurde Gegenstand vieler Beschwerden. Der Presserat hielt die Veröffentlichung für zulässig. Das Foto sei von großem öffentlichen Interesse und ein Dokument der Zeitgeschichte, das weder unangemessen sensationell sei noch die Menschenwürde des Jungen verletze. Es symbolisiere die Folgen von Kriegen, die Gefahren des Schlepperwesens und die Überfahrt nach Europa.

Hunderte Beschwerden nach Germanwings-Absturz

Im selben Jahr sorgte der Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen für rund 430 Beschwerden. Ein großes Thema war die Namensnennung des Co-Piloten. Der Presserat hielt sie für akzeptabel: Das öffentliche Interesse an der Tat, den Umständen und den Motiven überlagere die Persönlichkeitsrechte des Co-Piloten. Die Frage eines Suizids trat angesichts von 149 weiteren Todesopfern in den Hintergrund.

Bei Fotos und Namen der Opfer und ihrer Angehörigen zog der Presserat dagegen deutlich engere Grenzen. Deren Veröffentlichung bewertet er in der Regel als unzulässig, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Zustimmung vor oder es handelt sich um Personen des öffentlichen Lebens.

Viele Beschwerden zum Gaza-Krieg

Bis Ende September 2025 gingen beim Presserat 399 Beschwerden über die Berichterstattung zum Gaza-Krieg ein. Dabei ging es unter anderem um Bilder von Opfern und Material aus sozialen Netzwerken. Besonders in den ersten Tagen nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 sei dort Bildmaterial verbreitet worden, das potenziell Persönlichkeitsrechte von Opfern verletzt habe, sagte Presserats-Geschäftsführer Roman Portack damals der Deutschen Presse-Agentur. «Die Presse muss zudem aufpassen, dass sie sich nicht instrumentalisieren lässt, wenn sie Bildmaterial verwendet, das von Tätern stammt.»

Ein zweiter Schwerpunkt waren Berichte über pro-palästinensische Demonstrationen, in denen Proteste als «Israel-Hasser-Demos» bezeichnet wurden. Portack erklärte dazu: «Das ist zunächst einmal eine Bewertung der Redaktion, also eine Meinungsäußerung. Dafür gilt ein weiter Spielraum.» Der Presserat müsse dann prüfen, ob es hinreichende Anhaltspunkte für diese Bewertung gebe.

2025 sprach der Presserat erstmals in seiner Geschichte mehr als 100 öffentliche Rügen innerhalb eines Jahres aus. 102-mal verhängte er nach eigenen Angaben seine schärfste Sanktion. Am häufigsten ging es um schwere Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht, dahinter folgten Verletzungen des Persönlichkeitsschutzes.

Eine öffentliche Rüge muss das betroffene Medium seinen Leserinnen und Lesern zugänglich machen. In der Vergangenheit gab es allerdings immer wieder Kritik, wenn Pressehäuser dieser Verpflichtung nicht nachkamen. Dass der Presserat ein «zahnloser Tiger» sei, weist dessen Sprecher, «Rheinische Post»-Chefredakteur Moritz Döbler, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zurück. Rügen würden von Verlegern und Chefredakteuren durchaus ernst genommen. Zugleich verteidigt er das Prinzip der freiwilligen Selbstkontrolle: Der Staat solle zwar rechtliche Grenzen setzen, aber nicht darüber entscheiden, ob journalistisches Handeln ethisch vertretbar sei.

Nun geht es auch um KI

Auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Redaktionen wirft inzwischen neue presseethische Fragen auf. So wird etwa darüber diskutiert, ob kenntlich gemacht werden muss, wenn Texte ganz oder teilweise mit KI erstellt wurden. Der Presserat hält eine generelle Kennzeichnung bislang nicht für nötig. «Wir beurteilen ethisches Handeln, nicht Technologie», sagt Presseratssprecher Döbler. Entscheidend sei, dass Redaktionen sorgfältig arbeiteten, unabhängig davon, wie ihre Texte entstanden seien.

Der Deutsche Journalisten-Verband sieht das anders und fordert, den Pressekodex um eine Kennzeichnungspflicht zu erweitern. Für den Verband stehe die Glaubwürdigkeit des Journalismus auf dem Spiel, sagt DJV-Vorsitzender Mika Beuster.

Dass diese Glaubwürdigkeit zunehmend unter Druck gerät, beschäftigt auch Döbler. Angesichts einer wachsenden Menge KI-generierter Inhalte unbekannter Herkunft sieht er die Arbeit des Presserats als besonders wichtig an. Die Medienwelt sei ein Meer, «in dem unheimlich viel Unrat treibt». Der Presserat könne dazu beitragen, dass die «Inseln der Glaubwürdigkeit» gestärkt würden.