Ole Book und David Blacha haben bereits bei der SV Elversberg zusammengearbeitet. Drei Monate nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund holt Book Blacha nun zum BVB nach.

Dortmund (dpa) – Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den zweiten Funktionär binnen drei Monaten vom Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg geholt. Nachdem der BVB im März bereits den Elversberger Sportvorstand Ole Book als neuen Sportdirektor und Nachfolger von Sebastian Kehl verpflichtet hatte, gaben die Dortmunder nun auch den Wechsel vom Elversberger Leiter Lizenzbereich und Scouting, David Blacha, bekannt.

Der 35 Jahre alte gebürtige Westfale folgt Book am 1. Juli zum BVB nach – als dessen Referent. Blacha hat eine Vergangenheit in Dortmund. Er hat als Spieler bei der Borussia von 2000 bis 2009 alle Jugend-Mannschaften durchlaufen. 2023 beendete er seine aktive Laufbahn beim SV Meppen. Anschließend wurde er Scout bei der SV Elversberg. 2024 avancierte er dort zum Leiter Lizenzbereich und Scouting.

Elversberger Vorfreude auf das Bundesliga-Duell

«David hat mit seiner Arbeit einen wichtigen Teil zur erfolgreichen Entwicklung der SV Elversberg in den vergangenen Jahren beigesteuert», sagte Book in einer BVB-Mitteilung. «Ich schätze seine Expertise und freue mich, dass wir künftig auch in Dortmund zusammenarbeiten werden.»

In einer Mitteilung der SV Elversberg sagt ihr Sportdirektor Christian Weber: «Mit seiner Fachkompetenz und seiner Akribie hat David erheblich zum Erfolg der vergangenen Jahre beigetragen. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg und freuen uns, ihn in seiner neuen Funktion bald wieder an der Kaiserlinde begrüßen zu dürfen.»