Die Paarung für das Auftaktspiel der neuen Saison in der 2. Bundesliga steht fest: Der VfL Bochum empfängt Hertha BSC. Die Berliner eröffnen damit zum zweiten Mal in Folge eine Zweitliga-Spielzeit.

Frankfurt/Main (dpa) – Der VfL Bochum und Hertha BSC eröffnen die Saison in der 2. Bundesliga. Die beiden Teams treffen am 7. August um 20.30 Uhr (Sat.1 und Sky) im Bochumer Ruhrstadion aufeinander. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) im Rahmen der «Bundesliga City Challenge» einen Tag vor Veröffentlichung der kompletten Spielpläne bekannt.

Für Hertha ist es das zweite Zweitliga-Eröffnungsspiel in Folge. Im vergangenen Jahr unterlagen die Berliner zum Auftakt auswärts dem späteren Meister FC Schalke 04 mit 1:2. Nun beginnt die Saison für das Team von Coach Stefan Leitl erneut im Ruhrgebiet.

DFL mit einer Art Schnitzeljagd

Schon in den vergangenen Tagen wurden zwei Ansetzungen der Bundesliga enthüllt. Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund treten am 12. und 29. Spieltag zum Revierderby gegeneinander an. Die SV Elversberg bekommt es bei ihrer Bundesliga-Premiere am 29. oder 30. August mit Bayer Leverkusen zu tun.

Bei der «Bundesliga City Challenge» werden Lösungen zu den ausgewählten Spielen in Umschlägen verborgen, die an jeweils geheimen Standorten in den betroffenen Städten entdeckt werden können. Heute soll auch noch enthüllt werden, gegen welche Mannschaft Rekordmeister FC Bayern München am 28. August die neue Bundesliga-Saison eröffnen wird.