Einsatz in Meschede
Blutiger Streit: 20-Jähriger im Sauerland niedergestochen
Großer Polizeieinsatz - Innenstadt gesperrt
Großer Polizeieinsatz - Innenstadt gesperrt
Alex Talash. DPA

Nach einem blutigen Streit waren in Meschede im Sauerland am Freitagmorgen Teile der Innenstadt gesperrt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu dem Täter.

Lesezeit 1 Minute

Meschede (dpa) - Bei einem Streit auf offener Straße ist ein 20-Jähriger im Sauerland niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei war in der Nacht im Großeinsatz, Teile der Innenstadt von Meschede waren für die Spurensicherung noch am Freitagmorgen gesperrt. Der Täter sei zu Fuß entkommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der 20-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen mit einer Gruppe von Unbekannten aneinandergeraten. Dabei habe der Täter das Messer gezogen und den 20-Jährigen verletzt. Weitere Hintergründe müssten noch ermittelt werden, sagte ein Sprecher. Die Behörden ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den Täter.

© dpa-infocom, dpa:260213-930-681230/3

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren