Bara Sapoko Ndiaye hat einen ungewöhnlichen Karriereweg hingelegt. Von einer Fußball-Akademie in Gambia bis zum FC Bayern München. Der Teenager wurde nun mit einem Profivertrag belohnt.

München (dpa) – Der FC Bayern hat den senegalesischen Nationalspieler Bara Sapoko Ndiaye mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2031 ausgestattet. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler war in der Winterpause auf Leihbasis von den Gambinos Stars Africa gekommen, einer Fußball-Akademie in Gambia. Diese kooperiert seit 2023 mit Red&Gold Football, einem Joint Venture des FC Bayern mit dem Los Angeles Football Club.

Ndiaye hatte sich in der Rückrunde bei seinen vier Pflichtspieleinsätzen für eine feste Verpflichtung in München empfohlen. Nach seinen Leistungen für den FC Bayern wurde er auch in den WM-Kader Senegals berufen und kam bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko einmal zum Einsatz.

Freund lobt «beeindruckende Entwicklung»

«Bara ist ein toller Charakter, der sich in sehr kurzer Zeit in einer völlig neuen Umgebung beim FC Bayern zurechtgefunden und schnell eine hohe Akzeptanz im Team erarbeitet hat. Wir haben ihn lange beobachtet, er war Kapitän seiner Mannschaft, hat in den vergangenen 24 Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen und daran in München angeknüpft», sagte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund.

Ndiaye erklärte: «Für mich ging ein Traum in Erfüllung, ich bin sehr glücklich und möchte auch für andere junge Spieler wie meine Teamkollegen bei den Gambinos Stars ein Beispiel sein, dass man es zu einer der größten Mannschaften der Welt schaffen kann.»