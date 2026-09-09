Tim Binder kam beim FC Bayern in der Vorbereitung regelmäßig zum Einsatz und empfahl sich nachhaltig. Nun bekommt der Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag.

München (dpa) – Der FC Bayern setzt langfristig auf Juniorennationalspieler Tim Binder. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, hat der Mittelfeldspieler einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben. Binder war 2019 im Alter von zwölf Jahren vom FC Augsburg in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern gewechselt. Seitdem durchlief er alle Jugendmannschaften der Münchner.

Binder absolvierte die Vorbereitung auf die neue Saison mit dem Profiteam von Trainer Vincent Kompany. Aktuell arbeitet er nach einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel an seinem Comeback.

«Tim bringt sehr viel Potenzial mit, er ist schnell, stark im Dribbling und hat einen super Charakter. Er hat sein Talent zuletzt unter anderem in der Vorbereitung bei den Profis unter Beweis gestellt. Tim ist ein Paradebeispiel für die herausragenden Entwicklungsmöglichkeiten an unserem Campus», sagte Sportdirektor Christoph Freund.