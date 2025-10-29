Eine überraschende Personalie: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz wird sich als «Partyplaner» in das geplante Fernseh-Event «Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner» der ARD einschalten.

Köln (dpa) – Tokio Hotel trifft «Tatort»: Sänger Bill Kaulitz (36) wird Teil des ARD-Experiments «Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner». In dem improvisierten und interaktiven TV-Event soll er als Partyplaner auftreten und für einen «schillernden Twist» sorgen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Teil seiner Aufgaben ist es, mit ausgefallenen Requisiten und Musik überraschende Wendungen des Geschehens einzuleiten.

Das TV-Event wird am 22. November um 20.15 Uhr – einem Samstagabend – im Ersten ausgestrahlt. Die Protagonisten inszenieren dabei live ein Krimi-Dinner – also eine Mischung aus Rollenspiel und Kriminalfall. Die Darsteller werden ihre Texte dabei komplett improvisieren. Das Fernsehpublikum soll versuchen, per Abstimmung die Mörderin oder den Mörder zu entlarven. Erzählt wird nach Angaben der ARD die Geschichte eines mysteriösen Mordes in einer prachtvollen Schlosskulisse – ausgelöst durch Intrigen und Familienstreitereien.

Prominentes Ensemble und Spielleiter-Team

Bekannt war bereits, dass die beiden münsterschen «Tatort»-Stars Axel Prahl (als Erzähler «Harry») und Jan Josef Liefers (als «Maestro Maurice») Teil des Spielleiter-Teams sind. Kaulitz stößt nun noch hinzu. Als Darsteller sind unter anderem Uwe Ochsenknecht, Martina Hill, Max Giermann, Verena Altenberger und Annette Frier mit von der Partie. Moderiert wird der Abend von Jessy Wellmer.

«Es ist eine völlig neue Herausforderung, auf die ich unglaublich gespannt bin und vor der ich großen Respekt habe.», sagte Bill Kaulitz. «Ich glaube, das wird ein sehr einzigartiger TV-Moment.»