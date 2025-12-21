Biathletin Preuß ist Sportlerin des Jahres 2025

WM-Gold in der Schweiz und der Titel im Gesamtweltcup prägten das Jahr von Franziska Preuß. Bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres setzt sie sich knapp gegen ihre Vorgängerin durch.

Baden-Baden (dpa) - Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß ist Sportlerin des Jahres 2025. Die 31-Jährige gewann in diesem Jahr vier WM-Medaillen und sicherte sich bei der Sportjournalistenwahl den Titel vor ihrer Vorgängerin Darja Varfolomeev aus der Rhythmischen Sportgymnastik.

Preuß hat neben WM-Gold in der Verfolgung auch Edelmetall im Sprint und in zwei Staffeln geholt und zudem den Gesamtweltcup für sich entschieden. Bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden folgt sie unter anderem auf Magdalena Neuner (2007, 2011, 2012), Laura Dahlmeier (2017) und Denise Herrmann-Wick (2023), die sich als Biathletinnen die Auszeichnung auch schon gesichert hatten.

Mit 1.749 Punkten lag Preuß nur knapp vor Varfolomeev (1.701), die sich im Olympia-Jahr 2024 durchgesetzt hatte. Bei der diesjährigen WM in Rio de Janeiro gewann die 19-Jährige fünf Goldmedaillen. Platz drei ging an Schwimm-Weltmeisterin Anna Elendt, die mit 880 Punkten ein gutes Stück zurücklag. Kombiniererin Nathalie Armbruster (861) und Rodlerin Julia Taubitz (728) komplettierten die besten Fünf.

Zuvor war bereits Leichtathlet Leo Neugebauer zu Deutschlands Sportler des Jahres gekürt worden. Der 25 Jahre alte Weltmeister im Zehnkampf setzte sich bei der Sportjournalistenwahl vor Schwimmer Florian Wellbrock und Radprofi Florian Lipowitz durch.