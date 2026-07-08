Die Osttribüne des Fußball-Bundesligisten ist beschädigt. Werder Bremen prüft die Ursache, bislang gibt es dazu keine Angaben.

Bremen (dpa) – Im Bremer Weserstadion sind an einer Tribüne seitlich der Ostkurve Betonstützen zerbrochen. Der Fußball-Bundesligist Werder Bremen bestätigte einen entsprechenden Bericht des Regionalmagazins «buten un binnen».

Über die Ursache des Schadens gab es zunächst keine Informationen. Der Verein wolle sich zunächst ein genaues Bild machen. Wie das Magazin von Radio Bremen weiter berichtete, gibt es derzeit Bauarbeiten im Stadion. Ob diese im Zusammenhang mit den zerbrochenen Betonstützen stehen, ist nicht bekannt.