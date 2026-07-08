Im Weserstadion zerbricht eine tragende Säule. Keine Verletzten, aber große Unsicherheit. Wie reagiert der Verein auf den Schreckmoment?

Bremen (dpa) - Im Bremer Weserstadion ist an einer Tribüne seitlich der Ostkurve eine Betonstütze zerbrochen. Der Fußball-Bundesligist Werder Bremen bestätigte einen entsprechenden Bericht des Regionalmagazins «buten un binnen».

Wie der Club mitteilte, kam es am Nachmittag bei den Modernisierungsarbeiten im Stadion zu dem Zwischenfall. Im Rahmen von Umbaumaßnahmen in einem Teil des VIP-Bereiches, bei dem Fensterscheiben entfernt werden sollten, wurde unbeabsichtigt eine tragende Säule beschädigt. Dadurch kam es zu einem Teileinsturz des Tribünenbereichs im Oberrang Block 53.

Menschen wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt

Menschen wurden dabei nach Angaben des Clubs nicht verletzt. Für die weiteren Tribünenteile beseht keine Einsturzgefahr. «Wir analysieren aktuell die Situation und den entstandenen Schaden und hoffen, dass wir die Tribüne schnellstmöglich wieder herrichten können», sagte Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH.

Für den 15. August ist im Weserstadion ein Testspiel des SV Werder gegen den französischen Erstligisten AJ Auxerre geplant. In der ersten Runde des DFB-Pokals will am 22. August der Bremer Pokalsieger SV Hemelingen seine Erstrundenpartie gegen Hannover 96 am Osterdeich austragen.