Für Olympique Lyons portugiesischen Flügelstürmer Afonso Moreira greift Bayer Leverkusen laut Medien tief in die Tasche. Der 21-Jährige wäre das nächste hochpreisige Talent für den Ex-Meister.

Leverkusen (dpa) – Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht Berichten zufolge vor der Verpflichtung des portugiesischen Flügelstürmers Afonso Moreira von Olympique Lyon. Der Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, Bayer zahle dem französischen Erstligisten eine Ablöse in Höhe von 32 Millionen Euro. Der Linksaußen absolviere diese Woche den Medizincheck. Der «Kicker» taxiert die Ablöse auf gut 30 Millionen Euro, Moreira unterschreibe einen Vertrag bis 2031.

Der portugiesische U21-Nationalspieler hat in der vergangenen Saison 37 Pflichtspiele für Lyon bestritten und dabei acht Tore erzielt sowie elf Vorlagen gegeben. In der Europa League kam er siebenmal zum Einsatz. Erst vor einem Jahr war der primär auf dem linken Flügel eingesetzte Rechtsfuß aus Sporting Lissabons zweiter Mannschaft nach Lyon gewechselt und hatte die Franzosen zwei Millionen Euro Ablöse gekostet. Sky meldet, als Moreira-Nachfolger in Lyon stehe Julien Duranville von Borussia Dortmund auf dem Sprung.

Moreira wäre binnen weniger Tage das zweite hochpreisige Talent, das Leverkusen mit seinem neuen Trainer Carles Martinez verpflichtet. Für den 16 Jahre alten Mittelfeldspieler Kennet Eichhorn von Hertha BSC Berlin werden für Bayer nach Medienberichten neun Millionen Euro Ablöse fällig.