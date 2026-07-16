Fußball-Bundesliga
Bericht: Schlotterbeck-Wechsel ins Ausland vorerst vom Tisch
Nico Schlotterbeck
Ein Wechsel von Nico Schlotterbeck ist vorerst wohl vom Tisch. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Vor seiner WM-Verletzung gab es Spekulationen um einen Sommer-Wechsel von Nico Schlotterbeck ins Ausland. Dieser Schritt soll für den BVB-Verteidiger auch theoretisch nicht mehr möglich sein.

Lesezeit 1 Minute

Dortmund (dpa) – Ein möglicher Wechsel des verletzten Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund zu einem ausländischen Club in diesem Sommer ist Informationen der «Bild» zufolge auch aus Vertragsgründen inzwischen ausgeschlossen. Eine Ausstiegsklausel, die dies ermöglicht hätte, sei nun abgelaufen, hieß es in einem Bericht. Beim BVB hat der Innenverteidiger noch einen Vertrag bis 2031.

Ob es internationale Interessenten für eine Verpflichtung gab, ist offen. Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hatte zuletzt erklärt, der Vizemeister rechne erst im Herbst wieder mit dem Fußball-Nationalspieler. Der 26-Jährige erholt sich derzeit von seiner schweren Sprunggelenksverletzung, die er sich im zweiten deutschen WM-Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste zugezogen hatte.

«Das wird noch ein paar Wochen dauern. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ob das dann vor oder nach der ersten Länderspielpause wieder ist, werden wir schauen, wie der Heilungsverlauf ist», sagte Ricken in dieser Woche am Rande des Vorbereitungsstarts des Fußball-Bundesligisten. Die erste Länderspielpause der neuen Saison gibt es Ende September.

© dpa-infocom, dpa:260716-930-396411/1

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