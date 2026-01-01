Bericht: Nationalspieler Groß vor England-Rückkehr

Pascal Groß hofft auf mehr Spielanteile in der Premier League. Und der BVB könnte sogar noch eine lukrative Ablösesumme erhalten.

Dortmund (dpa) – Fußball-Nationalspieler Pascal Groß steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu seinem ehemaligen Club Brighton & Hove Albion. Wie der Transferexperte Fabricio Romano zuerst berichtete, hat der BVB-Profi bereits eine Einigung mit dem Premier-League-Club des ehemaligen St.-Pauli-Trainers Fabian Hürzeler erzielt. Die Ablösesumme könnte weiteren Berichten zufolge bis zu drei Millionen betragen. Der 34-Jährige hat beim BVB noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Groß war in Dortmund zuletzt ins zweite Glied gerückt, stand in dieser Bundesligasaison nur noch siebenmal in der Startelf, in der Champions League überhaupt nicht. Sein letztes Länderspiel hatte der Mittelfeldspieler im September bestritten. Die Dortmunder hatten Groß zu Beginn der Saison 2024/25 für sieben Millionen Euro aus Brighton & Hove verpflichtet.