Bei Hertha BSC könnte sich eine erneute Übernahme durch einen Investor anbahnen. Der mögliche Interessent ist mit dem Verein und der Stadt Berlin verbunden.

Berlin (dpa) – Fußball-Zweitligist Hertha BSC könnte einen neuen Investor erhalten. Nach Angaben der «Bild» soll Phil Murphy Interesse an einem Einstieg beim finanziell klammen Club haben. Eine Anfrage bei den Berlinern blieb zunächst ohne Antwort.

Kontakte mit Herthas Präsidiumsmitglied Ralf Thaeter sollen bereits stattgefunden haben. Der 68 Jahre alte US-Investor war von 2009 bis 2013 Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin und dem früheren Bundesligisten zugetan. Bis zum Januar 2026 war Murphy Gouverneur von New Jersey.

Murphy Hauptbesitzer von Gotham FC

Murphy ist Gründer und Hauptbesitzer des US-Frauen-Fußballteams Gotham FC und soll bereits Gespräche mit dem Unternehmen A-Cap geführt haben, das knapp 79 Prozent der Anteile an der Hertha KGaA hält. A-Cap hatte die Anteile vom vorherigen Investor 777 Partners erworben. Dieser hatte zuvor 2023 die Anteile von Lars Windhorst erworben, der rund 374 Millionen Euro investiert hatte.