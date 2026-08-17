Medizincheck am Dienstag
Bericht: Füllkrug vor Rückkehr nach Bremen
Niclas Füllkrug
Niclas Füllkrug steht einem Medienbericht zufolge vor einer Rückkehr nach Bremen. (Archivbild)
Jordan Pettitt. DPA

Niclas Füllkrugs Karriere geriet zuletzt ins Stocken. Nun steht eine Rückkehr zu Werder Bremen bevor. Schon am Dienstag soll es zum Medizincheck kommen.

Lesezeit 1 Minute

Bremen (dpa) – Stürmer Niclas Füllkrug steht einem Medienbericht zufolge vor einer Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Der Medizincheck steht am Dienstag an, wie zuerst Sky berichtete. Demnach soll der 33-Jährige vom Premier-League-Absteiger West Ham United ausgeliehen werden.

Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück. 2023 wechselte er als Bundesliga-Torschützenkönig für eine Ablösesumme von geschätzt 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, schon ein Jahr später verließ er den BVB Richtung West Ham.

Zuletzt per Leihe für Mailand aktiv

Doch bei dem Club aus London stockte die Karriere des Stürmers. In der Winterpause war er zur AC Mailand gewechselt, um nach eher enttäuschenden eineinhalb Jahren in England seine Chancen auf einen WM-Einsatz zu erhöhen. In 20 Einsätzen für Milan gelang ihm aber nur ein Treffer.

Füllkrug debütierte kurz vor der WM 2022 im Alter von 29 Jahren für die deutsche Nationalmannschaft und war einer der Fan-Lieblinge bei der Heim-EM 2024. In diesem Sommer verpasste er aber die WM-Teilnahme.

© dpa-infocom, dpa:260817-930-544080/1

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