Österreichs Nationalspieler Xaver Schlager steht kurz vor einem Wechsel zu Nottingham Forest. Dort trifft der ehemalige Leipziger auf einen alten Bekannten.

Wien (dpa) – Der ehemalige Leipziger Xaver Schlager wechselt wohl nach England. Der österreichische Fußball-Nationalspieler steht laut eines Medienberichts vor einem ablösefreien Wechsel zu Nottingham Forest, wo Oliver Glasner als Cheftrainer tätig ist. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler stand zuletzt beim Bundesligisten RB Leipzig unter Vertrag, dort hatte er seinen Vertrag nicht verlängert.

Beim Premier-League-Club soll Schlager einen Vertrag bis 2028 unterschreiben, dies will «The Athletic» erfahren haben. Das Arbeitspapier des WM-Teilnehmers soll eine Option auf ein weiteres Jahr enthalten.

Wiedersehen mit Glasner

Für den 55-fachen österreichischen Nationalspieler wäre es ein Wiedersehen mit seinem Landsmann Glasner. Der aktuelle Nottingham-Coach hatte den Mittelfeldspieler bereits von 2019 bis 2021 beim VfL Wolfsburg trainiert.

Bei RB Leipzig absolvierte Schlager seit seinem Wechsel im Sommer 2022 insgesamt 108 Pflichtspiele. Trotz Bemühungen des Bundesligisten kam es zu keiner Vertragsverlängerung.