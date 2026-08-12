Die Tendenz, dass Max Eberl einen neuen Vertrag beim FC Bayern bekommt, bezifferte Uli Hoeneß zuletzt auf «100 Prozent». Nun rückt die formelle Entscheidung über die Zukunft des Sportvorstands näher.

München (dpa) – Sportvorstand Max Eberl steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. Der 52-Jährige sei auf der jüngsten Asien-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters von Präsident Herbert Hainer über das positive Signal des Präsidialausschusses informiert worden, berichtete die «Sport Bild».

Der Aufsichtsrat trifft bei den Bayern die endgültige Entscheidung in diesen Personalfragen und muss den Vorschlag noch bestätigen. Die nächste Sitzung des Gremiums sei für den 25. August terminiert, hieß es weiter. Zuletzt hatte bereits Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß die Tendenz für eine Vertragsverlängerung bei Eberl auf «100 Prozent» beziffert.

Entscheidung steht auch bei Vorstandschef bevor

Der Vertrag von Eberl läuft im Sommer 2027 wie der von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen aus. Auch bei dem 58-Jährigen soll der Präsidialausschuss, der sich aus Mitgliedern des Aufsichtsrats zusammensetzt, grünes Licht für eine weitere Zusammenarbeit gegeben haben.

Hoeneß hatte Eberl «eine perfekte Transferperiode» bescheinigt. Im WM-Sommer haben die Bayern den deutschen Nationalspieler Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) und den marokkanischen WM-Teilnehmer Ismael Saibari (PSV Eindhoven) für jeweils rund 50 Millionen Euro Ablöse verpflichtet.

Dazu wurden Spieler aus der zweiten Reihe für weit über 30 Millionen Euro verkauft. Weitere Abgänge sollen noch folgen. Abgeben will der Club noch die Leihrückkehrer João Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza.