Polizei ermittelt
Bergheim: Ermittlungen wegen verfassungsfeindlicher Sabotage
Verdacht auf Straftat - Störung im Umspannwerk Bergheim
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Henning Kaiser. DPA

Nach der Störung an einem Umspannwerk in Bergheim bei Köln wird wegen verfassungsfeindlicher Sabotage ermittelt. Unbekannte hätten Kabel über die Oberleitung gebracht und so einen Kurzschluss verursacht, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). «Wer da ran geht, greift unser Land an», sagte er.

Düsseldorf/Bergheim (dpa) - Nach der Störung an einem Umspannwerk in Bergheim bei Köln wird wegen verfassungsfeindlicher Sabotage ermittelt. Unbekannte hätten Kabel über die Oberleitung gebracht und so einen Kurzschluss verursacht, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). «Wer da ran geht, greift unser Land an», sagte er.

© dpa-infocom, dpa:260902-930-619178/5

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