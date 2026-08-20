Supercup
Beier und Anton zurück im BVB-Kader – auch Neuzugänge Thema
Niko Kovač
BVB-Coach Niko Kovač hat vor dem Pflichtspielauftakt kaum Personalsorgen. (Archivbild)
Bernd Thissen. DPA

Gegen den FC Bayern München startet Borussia Dortmund in die neue Saison. Personalsorgen gibt es beim Vizemeister kaum. Niko Kovač kann auf Rückkehrer und Neuzugänge setzen – und muss aussortieren.

Lesezeit 1 Minute

Dortmund (dpa) – Borussia Dortmund kann im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den FC Bayern München neben den Neuzugängen auch auf Maximilian Beier und Waldemar Anton zurückgreifen. Beide waren beim jüngsten Test gegen die AS Rom (2:2) noch nicht einsatzfähig. Hinter dem Einsatz von Carney Chukwuemeka steht indes noch ein Fragezeichen, sagte Trainer Niko Kovač vor der Partie gegen den Double-Sieger am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky).

«Der Kader ist ziemlich voll. Wir werden einige streichen müssen», erklärte der Coach und stellte auch den beiden jüngsten Neuzugängen Joey Veerman und Giannis Konstantelias Einsätze in Aussicht. «Konstantelias kommt erst heute Abend. Er und Joey sind voll im Spielbetrieb gewesen, also fit. Da sehe ich keine Notwendigkeit, sie nicht in den Kader zu nehmen», so Kovač. Weiterhin nicht mit dabei sind indes die Langzeitverletzten Emre Can und Nico Schlotterbeck.

© dpa-infocom, dpa:260820-930-557939/1

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