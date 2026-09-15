Krankheiten
Behörde: Zwei Menschen in Frankfurt an Malaria erkrankt
Anopheles-gambiae-Mücke
Es gibt weiteren Todesfall durch Malaria. (Symbolbild)
James Gathany. DPA

Es gibt neue Fälle von Malaria in Frankfurt. Eine Behörde geht davon aus, dass dies mit einer Mücke vom Flughafen zusammen hängt.

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Frankfurt/Main (dpa) – Nach mehreren Malaria-Fällen bei Mitarbeitern des Frankfurter Flughafens sind zwei Bewohner eines nahegelegenen Stadtteils an der Infektionskrankheit erkrankt. Beide Personen leben im Stadtteil Schwanheim, der sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen befindet, wie das Frankfurter Gesundheitsamt mitteilte. Die beiden Erkrankten sind demnach in medizinischer Behandlung.

Der Leiter des Gesundheitsamts Peter Tinnemann, rief die Bevölkerung sowie Ärzte und Ärztinnen auf, bei Symptomen an eine Flughafen-Malaria zu denken. Beispielsweise bei Fieber, aber auch bei unspezifischeren Symptomen wie etwa Bauchbeschwerden. Ob es sich bei den Erkrankten um Männer oder Frauen handelt, teilte das Gesundheitsamt nicht mit.

Ende August waren insgesamt sechs Fälle von Malariainfektionen bei Mitarbeitern des Flughafens bekannt geworden. Zwei Menschen waren gestorben – einer Anfang Juli, der andere im August.

© dpa-infocom, dpa:260915-930-690132/1

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