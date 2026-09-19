Darauf hat der HSV gewartet: Den Hamburgern gelingt gegen den 1. FC Köln nicht nur der erste Dreier. Auch die ersten beiden Tore fallen - passend zur Vertragsverlängerung des Trainers.

Hamburg (dpa) – Ein stark verbesserter Hamburger SV hat seine Nuller-Serie in der Fußball-Bundesliga beendet. Nach drei Niederlagen und 0:12 Toren in den ersten drei Saisonspielen kam der HSV zu einem 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln und bescherte seinem Trainer Merlin Polzin das passende Geschenk zu dessen Vertragsverlängerung einen Tag zuvor.

Der starke Nicolas Copaldo erzielte in der 44. Minute das erste Bundesliga-Tor der Hamburger in dieser Saison. Yussuf Poulsen (50.) legte kurz nach der Pause nach. Die Hanseaten verließen durch den ersten Dreier das Tabellenende und können etwas beruhigter in die XXL-Länderspielpause gehen. Die Kölner mussten trotz Überlegenheit die zweite Saisonniederlage und blieben bei vier Punkten. Der Anschlusstreffer von Ragnar Ache (90.) kam zu spät.

HSV setzt auf Defensive

Vor 57.000 Zuschauern im wieder ausverkauften Volksparkstadion beschränkten sich die Hamburger zunächst ganz auf die Defensive. Nach zuletzt zwei 0:5-Niederlagen gegen Mainz 05 und bei RB Leipzig legte Trainer Merlin Polzin den Fokus voll auf Sicherheit.

Dies gelang auch lange Zeit. Auch Kölns Jungstar und künftiger Nationalspieler Said El Mala hatte gegen die diesmal von Jordan Torunarigha organisierte HSV-Deckung nur wenige gefährliche Szenen.

Köln mit mehr Ballbesitz

So waren die Gäste zwar von Beginn an zumindest optisch überlegen und hatten bis zur Pause einen Ballbesitzanteil von 72 Prozent. Doch erspielten sie sich zunächst nur wenige Chancen. Thijs Dallinga (6.) traf einmal das Außennetz, Mikey Moore (26.) prüfte HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes, auch El Mala (35.) scheiterte an dem Keeper.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit wuchs der Druck der Kölner. Beim Kopfball von Dallinga (39.) verhinderte nur ein Reflex von Heuer Fernandes einen HSV-Rückstand. Umso überraschender fiel zu diesem Zeitpunkt die Führung der Gastgeber. Nach einem Eckball von Albert Grönbaek fehlte in der Kölner Deckung die Zuordnung, Capaldo nutzte das und setzte den Ball per Kopf ins Tor.

Dänische Zusammenarbeit bei 2:0

Auch nach der Pause schien das Bild unverändert zu bleiben. Die Hamburger standen hinten und ließen die Kölner kommen. Moore (47.) vergab die große Chance der Rheinländer zum Ausgleich. Doch die Gastgeber wurden mutiger und suchten ihr Heil im Kontern. Poulsen vollendete eine dänische Co-Produktion mit Grönbaek.

Das Spiel wurde unterhaltsamer. Kölns El Mala (53.) scheiterte erneut am besten HSV-Spieler Heuer Fernandes. Auf der Gegenseite flog ein Kopfball von Hamburgs Kapitän Nicolai Remberg (56.) nach einem Freistoß des überragenden Grönbaek knapp übers Tor.

In den letzten 20 Minuten erhöhten die Kölner den Druck und drängten auf den Anschlusstreffer. Aber anders als in den vergangenen beiden Spielen gegen Mainz und in Leipzig hielten die Hamburger diesmal dagegen. Am Schluss hätte ihr Sieg noch deutlicher ausfallen können, wenn sie die Konter konsequenter zu Ende gespielt hätten. Kölns Anschlusstor durch Ache machte es noch einmal kurz spannend. Doch letztlich reichte es für den HSV.