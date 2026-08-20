Der FC Bayern und die US-Eishockeyliga wollen voneinander profitieren und damit Geschäfte im jeweiligen Partnerland machen. Auch zwei deutsche NHL-Stars begeistern sich für eine spezielle Idee.

München (dpa) – Der FC Bayern München und die National Hockey League (NHL) haben zum Start einer mehrjährigen Partnerschaft für die ferne Zukunft auch ein Eishockeyspiel in der riesigen Allianz Arena in Aussicht gestellt.

«Denkbar ist bei uns sehr Vieles. Es kann sein, dass wir irgendwann sagen, warum nicht. Die Vision hört sich für mich ganz gut an», sagte Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb beim deutschen Fußball-Meister.

«Nur der Himmel ist eine Grenze. Es gibt diese Möglichkeit in der Zukunft», sekundierte Bill Daly, Deputy Commissioner der NHL, bei der Bekanntgabe der zeitlich nicht exakt kommunizierten Zusammenarbeit auf dem Bayern-Gelände.

Das sagen die NHL-Stars Draisaitl und Peterka

Die deutschen Eishockey-Nationalspieler und NHL-Stars Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) und John-Jason Peterka (Boston Bruins) zeigten sich bei der Pressenkonferenz in München angetan von der Vision. «Ich habe ein Outdoor-Game noch nie gespielt», sagte der 24-jährige Peterka zu einer Freiluftpartie vor mehreren zehntausend Fans in einem riesigen Fußballstadion. «München würde dafür alles bieten», meinte der gebürtige Münchner.

Draisaitl nannte es «ein Riesenzeichen» für seinen Sport, dass sich der FC Bayern und die NHL zusammentäten. «Ich glaube, dass wir sehr viel Potenzial im deutschen Markt haben», sagte der 30-Jährige.

Die NHL wird in der Saison 2027/28 weitere Hauptrundenspiele in deutschen Hallen austragen. München wird Schauplatz von zwei Spielen mit Beteiligung des Peterka-Clubs Boston Bruins sein. In Köln werden ebenfalls zwei Spiele mit den Edmonton Oilers des Kölners Draisaitl stattfinden. In diesem Jahr gastiert die NHL Global Series Germany mit zwei Hauptrundenspielen in Düsseldorf.

FC Bayern will in den USA weiter wachsen

Der FC Bayern hat zwar keine Eishockey-Abteilung, sieht die NHL aber als idealen Partner. Man möchte gegenseitig Märkte für sich in den USA bzw. in Deutschland erschließen. «Wir haben Ideen, wie wir in Amerika wachsen wollen», sagte Kasper. Der FC Bayern sei «eine der größten Sportmarken der Welt», meinte Daly. Die Zusammenarbeit biete «grenzenlose Möglichkeiten».

Die NHL war nach Angaben von Kasper auf den FC Bayern zugegangen. Beide Seiten sind von einer langfristig erfolgreichen Partnerschaft überzeugt. Wenn es so kommt, könnte auch ein NHL-Spiel in der Bayern-Arena zur Realität werden.