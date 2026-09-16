München (dpa) – Für Bayern-Profi Luiz Diaz kann es bei der Ballon-d'Or-Wahl zum weltbesten Fußballer in diesem Jahre nur einen Sieger geben: seinen Münchner Angriffskollegen Harry Kane. «Für mich muss Harry der Gewinner sein», sagte der Kolumbianer in einem Interview von RTL/Sky und ergänzte: «Weil er auch einer der besten Fußballer der Welt ist und das schon sehr lange zeigt. Und die vergangene Saison, die er gespielt hat, war unglaublich.»

Einige Experten und Beobachter hatten schon davor gesagt, dass Kane die Auszeichnung verdient hätte. Der 33-Jährige gewann mit Bayern die Meisterschaft und den DFB-Pokal, erreichte in der Champions League das Halbfinale und wurde als Kapitän der englischen Nationalmannschaft WM-Dritter. Er gewann zudem den Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas. Andere Kandidaten, die sowohl mit Erfolgen in der europäischen Königsklasse als auch der WM klar herausstechen, gibt es diesmal nicht.

Diaz zu kleiner Flaute: Werde beste Version «bald finden»

In der aktuellen Saison haben die Münchner und auch deren Angreifer um Kane, Diaz und Michael Olise noch nicht ihr Topniveau erreicht. «Wir sind noch nicht auf diesem Level, aber das halte ich für normal», sagte Diaz und führte die hohe Belastung etwa durch die Weltmeisterschaft an. «Dann hast du vergleichsweise wenig Urlaub. Und dann ist es normal, dass die ersten Spiele schwerfallen können.» Der Kolumbianer ist sicher, wieder das alte Niveau zu erreichen.

Auch persönlich ist Diaz noch nicht zufrieden mit seiner Form. «Ich bin auf der Suche nach meiner besten Version und werde sie bald finden», sagte der 29-Jährige vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr). «Ich glaube, im nächsten Spiel kommt dieses Tor. Also: Man muss auch ruhig bleiben, mental, damit es einen nicht belastet. Es gilt daran zu arbeiten, sich zu verbessern. Ich weiß, dass es nur die Chancenverwertung ist. Es fehlt nur der Abschluss, und dann ist es gut.»