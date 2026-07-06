Noch immer kämpft Jamal Musiala mit den Folgen seiner schweren Verletzung: Ein Jahr nach der Club-WM stand ein Routineeingriff an. Muss der Stürmer-Star pausieren?

München (dpa) – Bayern-Star Jamal Musiala ist nach der Rückkehr von einer enttäuschenden Fußball-Weltmeisterschaft nochmal operiert worden. Das gab der deutsche Rekordmeister bekannt. Demnach wurde beim 23-Jährigen «ein kleiner, geplanter Routine-Eingriff vorgenommen».

Diese Maßnahme gehöre zum normalen medizinischen Ablauf nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Sommer, hieß es. Die Operation sei «seit langem für die Zeit nach dem Turnier in Nordamerika festgesetzt» gewesen. Laut «Bild» wurde bei dem Eingriff in der vergangenen Woche in der Unfall-Klinik in Murnau die Metallplatte aus Musialas linkem Fuß entfernt.

Vorbereitung mit klar strukturiertem Plan

Im Juli 2025 hatte sich Musiala einer Operation am linken Bein unterziehen müssen, bei der sein gebrochenes Wadenbein gerichtet und eine schwere Verletzung des Sprunggelenks versorgt wurden. Die Verletzung hatte sich Musiala im Zusammenprall im Viertelfinale der Club-WM 2025 mit Paris-Torwart Gianluigi Donnarumma zugezogen.

Weil Deutschland bei der laufenden Weltmeisterschaft weit unter den Erwartungen geblieben ist, könne Musiala problemlos in die Bayern-Vorbereitung einsteigen. «Durch den Eingriff kann der Offensivspieler die Saisonvorbereitung nach einem klar strukturierten Plan absolvieren, so dass der Auftakt der Pflichtspiele des FC Bayern gewährleistet ist», hieß es.

Erstes Bayern-Pflichtspiel am 22. August

Der Rekordmeister bestreitet mit dem Duell um den Franz Beckenbauer-Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund am 22. August das erste Pflichtspiel der Saison. Der Bundesliga-Auftakt steigt für den Double-Sieger am 28. August mit einem Heimspiel gegen den Pokal-Finalisten VfB Stuttgart.

Bayern-Mitteilung