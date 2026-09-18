Fußball-Bundesliga
Bayern ohne Laimer gegen Union - Rückschlag für Nationalteam
Konrad Laimer
Laimer muss eine Pause einlegen. (Archibild)
Sven Hoppe. DPA

Konrad Laimer fehlt dem FC Bayern im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin. Der Österreich hat laut Club eine «kleine Verletzung» an den Adduktoren. Was das für die Länderspiele bedeutet, ist offen.

Lesezeit 1 Minute

München (dpa) - Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel am Freitagabend gegen den 1. FC Union Berlin ohne Konrad Laimer. Der österreichische Fußball-Nationalspieler hat sich laut Club-Angaben eine kleine Verletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen. Damit zeichnet sich auch ein Ausfall des 29-Jährigen beim Start Österreichs in die Nations League ab. 

«Das müssen wir schauen. Ich habe mir noch nicht so viele Gedanken gemacht über die Nationalmannschaft», sagte Trainer Vincent Kompany bei Sky. «Hoffentlich ist er bald wieder dabei.» Österreich startet mit zwei Länderspielen gegen Israel und den Kosovo. Danach geht es in Irland und im Kosovo weiter.

© dpa-infocom, dpa:260918-930-708464/2

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