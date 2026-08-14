Saibari will gleich zum Saisonstart für den FC Bayern auflaufen. Klappt es schon im Testspiel an diesem Samstag gegen Leipzig? Was der Marokkaner sonst noch über seinen neuen Verein denkt.

München (dpa) – Bayern Münchens Neuzugang Ismael Saibari meldet sich nach seiner bei der WM erlittene Verletzung fit und hofft auf ein Debüt bei den Münchnern gleich zu Saisonbeginn. «Mir geht es gut. Ich bin jetzt schon einige Wochen beim Team und voll im Training», schilderte der Marokkaner bei seiner offiziellen Vorstellung. Der 25-Jährige antwortete auf die Frage, ob er schon im Testspiel des Fußball-Rekordmeisters am Samstag (15.30 Uhr/MagentaTV) gegen RB Leipzig auflaufen kann: «Da muss ich noch mit den Ärzten reden.»

Der FC Bayern hatte den Nationalspieler für eine kolportierte Ablöse von rund 55 Millionen Euro von der PSV Eindhoven verpflichtet und mit einem Fünfjahresvertrag bis 2031 ausgestattet. Er soll den Münchnern in der Offensive noch mehr Flexibilität geben. «Ich kann mehrere Positionen spielen, das ist egal», antwortete Saibari angesprochen auf seine bevorzugte Rolle.

Keine Festlegung auf Position

«Im Spiel wechselt man ja eh so oft die Position, ob links oder rechts, dass es wirklich keine Rolle spielt», ergänzte der Angreifer. Mit Trainer Vincent Kompany habe er noch nicht konkret gesprochen, wo dieser ihn einplane. «Ich war zuletzt fokussiert auf meine Verletzung und mein Comeback.» Er gehe aber davon aus, sich in den nächsten Tagen mit dem Coach intensiver darüber auszutauschen.

Saibari hatte bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika im Achtelfinale gegen Kanada (3:0) eine Oberschenkelverletzung erlitten. Auf das Viertelfinale gegen Frankreich (0:2) musste er deshalb verzichten. Zuvor war er einer der Stars des nordafrikanischen Teams und hatte drei Tore erzielt.

Saibari hofft auf Weiterentwicklung «als Spieler und Mensch»

Auf die Frage, warum er sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschied, antwortete er: «Weil es einer der größten Clubs der Welt ist, das ist schonmal klar. Und deren Spielstil kommt mir entgegen. Man gibt dir hier das Selbstvertrauen, dich als Spieler und Mensch weiterzuentwickeln.»