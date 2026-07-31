Der FC Bayern muss vorerst auf eine deutsche Nationalspielerin und eine spanische Stürmerin verzichten. Wie lange sie genau ausfallen, das ist offen.

München (dpa) – Fußball-Nationalspieler Franziska Kett hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und wird dem FC Bayern München damit zum Saisonstart fehlen. Die Verteidigerin erlitt die Blessur am Donnerstag und fällt «mehrere Wochen» aus, wie der Doublesieger tags darauf verkündete. Neben der 21-Jährigen erlitt auch Teamkollegin Edna Imade (25) im Training eine Verletzung des Sprunggelenks und wird den Bayerinnen ebenfalls fehlen.

Die Münchnerinnen starten am 15. August mit dem Supercup gegen den VfL Wolfsburg in die neue Saison, knapp eine Woche danach geht es in der Bundesliga auswärts beim 1. FC Union Berlin los. Davor stehen an diesem Samstag (17.00 Uhr) in Donauwörth noch ein Test gegen 1. FC Nürnberg an, am Sonntag der nächsten Woche folgt die Pflichtspiel-Generalprobe gegen den FC Paris im neuen Bayern-Frauen-Stadion in Unterhaching.

Genauere Details zu den Verletzungen oder konkretere Prognosen zu den Ausfallzeiten wurden nicht kommuniziert. Das nächste DFB-Länderspiel für Abwehrspielerin Kett steht erst am 9. Oktober gegen Australien an.