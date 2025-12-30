Bayern-Kapitänin Viggosdottir hat geheiratet

Glodis Perla Viggosdottir vom FC Bayern hat ihrem Kristofer in der isländischen Heimat das Ja-Wort gegeben. Das Paar fuhr in einem weißen Oldtimer vor.

Reykjavik/München (dpa) – Bayern Münchens Kapitänin Glodis Perla Viggosdottir hat geheiratet. Die isländische Fußball-Nationalspielerin gab ihrem Partner Kristofer Eggertsson das Ja-Wort. Auf dem Instagram-Account der beiden wurden Fotos veröffentlicht, die das Paar in einer Kirche nahe der Hauptstadt Reykjavik zeigen. Viggosdottir trägt ein weißes Neckholder-Kleid, Eggertsson, früher selber Fußballer, einen schwarzen Anzug. Auf einem anderen Foto sieht man das glückliche Paar in einem weißen Oldtimer sitzen. «Glückwunsch Glódís & Kristófer», schrieben die Bayern-Frauen.

Viggosdottir war vor viereinhalb Jahren vom FC Rosengård aus Malmö nach München gewechselt. Sie führt die Bayerinnen seit 2024 als Kapitänin aufs Feld. Die 30-Jährige hat ihren Vertrag vor Kurzem um zwei Jahre bis zum Sommer 2028 verlängert.