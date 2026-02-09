München (dpa) – Der FC Bayern hat nach einem zähen Poker mit Dayot Upamecano die zeitnahe Bekanntgabe der Vertragsverlängerung angekündigt. «Wenn man einander vertraut und einander das Ja-Wort gibt, dann ist es nicht mehr entscheidend, wann man es unterschreibt», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem 5:1 des deutschen Rekordmeisters in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. In den kommenden Tagen wird der Vollzug erwartet. Es hake nichts mehr, bestätigte Dreesen.

Die Verlängerung mit dem 27 Jahre alten französischen Nationalspieler, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und der dann ablösefrei wechseln könnte, zieht sich seit vielen Monaten hin. Nach schwierigen Verhandlungen zeichnete sich aber zuletzt doch die Vertragsverlängerung um mehrere Jahre ab.

Spekulationen über Ausstiegsklausel

Der neue Kontrakt soll dem Nationalspieler eine klare Gehaltssteigerung einbringen sowie ein Handgeld in zweistelliger Millionenhöhe. Außerdem wird über eine Ausstiegsklausel für Upamecano spekuliert.

Der Abwehrspieler war im Sommer 2021 für mehr als 40 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Bayern gewechselt. Unter Trainer Vincent Kompany ist er einer der absoluten Leistungsträger und Stammspieler in München.