Bayern-Basketballer verlieren auch beim Euroleague-Letzten

Die Niederlagenserie der Basketballer des FC Bayern München in der Euroleague hält an: Beim Tabellenletzten kassiert der deutsche Meister seine siebte Niederlage in Serie.

Lyon (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München können in der Euroleague weiter nicht gewinnen. Eine 74:76 (38:42)-Auswärtsniederlage gegen den Tabellenletzten Asvel Villeurbanne bescherte dem Basketball-Bundesligisten die siebte Niederlage in Serie im Europapokal. Mit einer Bilanz von fünf Siegen und elf Niederlagen bleiben die Bayern Vorletzter der Euroleague.

Im Verlauf des ersten Viertels kamen die Bayern immer häufiger in Korbnähe zu guten Abschlüssen, ein 7:0-Lauf brachte ihnen eine 22:15-Führung nach den ersten zehn Minuten ein. Im zweiten Durchgang häuften sich bei den Gästen die Ballverluste, nach einem 2:11-Start lagen die Münchener zur Pause mit 38:42 gegen die Franzosen zurück.

Bayern verspielen erneut zweistellige Führung

Nach der Pause passten die Bayern besser auf den Ball auf und waren zudem von außen erfolgreich. In den letzten fünf Minuten des dritten Viertels ließen die Münchener keine Punkte zu, nach einem 11:0-Lauf hatten sie sich auf 62:51 abgesetzt. Wie schon in den vergangenen beiden Euroleague-Partien verspielten die Bayern aber ihre komfortable Führung. 24 Sekunden vor Spielende gingen die Gastgeber mit 75:74 in Führung, in den letzten zwei Minuten punkteten die Bayern nicht mehr. Spencer Dinwiddie war mit 15 Punkten bester Münchener Werfer, vergab aber seine letzten fünf Würfe.

Am 19. Dezember bestreiten die Bayern mit dem Gastspiel in Monaco ihr siebtes Auswärtsspiel im Europapokal nacheinander, ehe am 23. Dezember mit dem Duell gegen den aktuellen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv wieder ein Euroleague-Heimspiel ansteht.