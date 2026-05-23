Bundesliga
Bayern-Basketballer souverän im Playoff-Halbfinale
Svetislav Pesic
Sieg Nummer drei gegen Trier: Bayern-Coach Svetislav Pesic. (Archivbild)
Sven Hoppe. DPA

Die Gladiators Trier sind raus aus dem Meisterschaftskampf im Basketball. Wie sich Meister FC Bayern im dritten Viertelfinal-Spiel geschlagen hat.

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München sind in der Basketball-Bundesliga ins Playoff-Halbfinale eingezogen. Der Titelverteidiger gewann auch die dritte Partie gegen die Vet-Concept Gladiators Trier souverän mit 99:62 (57:33) und setzte sich damit in der «Best of five»-Serie durch.

Das Team von Trainer Svetislav Pesic gab sich in der Trierer SWT-Arena keine Blöße. Die Gastgeber konnten zwar das erste Viertel (20:23) noch einigermaßen ausgeglichen gestalten, dann aber zogen die Münchner davon. Vor allem bei den Rebounds glänzte der FC Bayern und verpasste am Ende nur knapp die 100-Punkte-Marke. Beste Korbjäger waren Oscar da Silva (20) und Andreas Obst (16).

© dpa-infocom, dpa:260523-930-121022/1

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Sport

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