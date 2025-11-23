Bayern-Basketballer mit knappem Sieg in Ulm

Münchens Basketballer hetzen aktuell von Spiel zu Spiel. Nach einer klaren Niederlage in der Euroleague gibt es in der Bundesliga einen knappen Erfolg.

Neu-Ulm (dpa) – Die Basketballer von Bayern München haben in der Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Zwei Tage nach der klaren Euroleague-Niederlage bei Baskonia in Spanien gewannen die Bayern in einer Neuauflage der letztjährigen Finalserie bei ratiopharm Ulm nach Verlängerung mit 81:77 (68:68, 38:36). Im Endspiel der vergangenen Saison hatten sich die Bayern knapp mit 3:2-Siegen durchgesetzt und damit den Titel geholt.

In der ratiopharm Arena mussten die Bayern weiter auf Trainer Gordon Herbert verzichten, der nach wie vor erkrankt fehlt. Für ihn übernahm wie in den Spielen zuvor Assistenztrainer T.J. Parker die Rolle des Chefcoaches. Wegen der hohen Belastung schonten die Bayern die beiden Europameister Johannes Voigtmann und Andreas Obst sowie Vladimir Lucic. Bei den Ulmern fehlte der angeschlagene Nationalspieler Nelson Weidemann.

Bundestrainer sieht umkämpfte Partie

Beide Teams lieferten sich von Beginn an eine umkämpfte Partie, in der sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Vier Sekunden vor dem Ende schien Nationalspieler Oscar da Silva vor den Augen von Bundestrainer Alex Mumbrú den knappen Sieg für die Bayern perfekt zu machen. Doch Christian Sengfelder erzwang mit einem Dreier doch noch die Verlängerung. Dort hatten die Bayern die besseren Nerven. Bester Werfer bei den Gästen war Ex-NBA-Profi Spencer Dinwiddie mit 22 Punkten.