Die vielen englischen Wochen hinterlassen Spuren. Leverkusens Ausfallliste wird immer länger. Nächste Woche steht auch noch ein Nachholspiel an.

Leverkusen (dpa) – Bei der Terminhatz durch die Wettbewerbe hat Bayer Leverkusen weitere personelle Rückschläge erlitten. Der spanische Nationalspieler Lucas Vazquez steht dem Fußball-Bundesligisten mehrere Wochen nicht zur Verfügung.

Der 34-Jährige hat sich in der Champions-League-Partie gegen Olympiakos Piräus am vergangenen Dienstag eine Wadenverletzung zugezogen, wie der Club mitteilte. Neben vier weiteren Langzeitverletzten bangt Trainer Kasper Hjulmand auch um Malik Tillman, der sich am Sprunggelenk verletzt hat.

Nach zwei sieglosen Spielen gegen Union Berlin (0:1) und Piräus (0:0) fordert Bayers Chefcoach wieder den nötigen Schwung für die Partie gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Die Energie hat ein bisschen gefehlt. Wir müssen wieder in unseren Rhythmus kommen. Wir sind jetzt bereit für den Fokus auf die Liga», sagte Hjulmand, der mit seinem Team am nächsten Mittwoch auch noch das Nachholspiel beim Hamburger SV (20.30 Uhr) bestreiten muss.