Mehr als 25 Baumstämme blockieren nach einem Lkw-Unfall die Weisenauer Brücke. Auch der Fahrradweg ist betroffen, einige Stämme fielen sogar in den Rhein.

Mainz (dpa) – Nach einem Unfall auf der Weisenauer Brücke bei Mainz ist die A60 in Fahrtrichtung Bingen ab der Anschlussstelle Bischofsheim gesperrt. Ein Lkw sei am Montagmittag aus ungeklärter Ursache umgekippt und habe geladene Baumstämme verloren, teilte die Polizei mit. Zuvor sei das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten.

Es seien etwa 25 Baumstämme vom Lkw gefallen. Ein Teil der Stämme blockiere die Fahrbahn, weitere seien auf dem angrenzenden Fahrradweg liegengeblieben. Zudem seien einige Baumstämme über das äußere Brückengeländer in den Rhein gefallen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.

Wegen der aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten müsse die Fahrbahn in Richtung Bingen gesperrt werden. «Ein Ende der Sperrung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar», hieß es von der Polizei. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich großräumig umfahren.