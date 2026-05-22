Aufsteiger Schalke 04
Baumann sieht gute Chancen auf Dzeko-Verbleib
FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig
Edin Dzeko soll noch ein Jahr Bundesliga mit Schalke spielen. (Archivbild)
Bernd Thissen. DPA

Schalke hofft auf ein weiteres Jahr mit Edin Dzeko. Warum der Torjäger trotz seines Alters noch nicht ans Aufhören denkt und was für eine Verlängerung spricht.

Lesezeit 1 Minute

Gelsenkirchen (dpa) – Auch mit 40 Jahren soll Edin Dzeko für den FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga spielen. Sport-Vorstand Frank Baumann sieht gute Chancen, nach dem Aufstieg noch einmal mit dem bosnischen WM-Fahrer verlängern zu können. «Wir können uns sehr gut vorstellen, dass Edin bei uns auch in Bundesliga sowohl auf als auch neben dem Platz noch einen Wert haben kann», sagte Baumann am Freitag. «Wir sind im Gespräch, dass er eventuell noch ein Jahr lang verlängert.»

Dzeko war im Winter von der AC Florenz gekommen und hatte mit sechs Toren aus elf Spielen einen Anteil am Wiederaufstieg der Knappen. Der Vertrag des Oldies in Gelsenkirchen endet am 30. Juni.

Man stehe während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko weiterhin mit Dzeko in Kontakt, sagte Baumann. Der bosnische Volksheld wolle in Ruhe auch familiäre Dinge abwägen. «Er hat es in den letzten Monaten hier sehr genossen und sich sehr wertgeschätzt gefühlt», meinte Baumann.

© dpa-infocom, dpa:260522-930-115835/1

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